الجامعة العربية: خطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة

القاهرة-العنوان

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن القراءة الأولي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

غير أن أبو الغيط قال “إننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام”.

يذكر أن ترامب وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتُّم وتأجيل إعلان الخطّة مرارًا، كشف، مساء الثلاثاء، خطّته للسلام في الشرق الأوسط والتي تقترح ما وصف بـ”الحل الواقعي بدولتَين”، قائلا إن “الفلسطينيين يستحقّون حياةً أفضل بكثير”.

ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

المصدر-وكالات