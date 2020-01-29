اليوم.. البرلمان الأوروبي يصوت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن-العنوان

يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إن هذه تعد الخطوة الأخيرة اللازمة من أجل إتمام عملية الخروج الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة المقبلة بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج في استفتاء أجرى عام 2016. ومن الناحية العملية، لن يتغير الكثير خلال المرحلة الانتقالية التي سوف تستمر 11 شهرا.

ويتعين على أغلبية بسيطة من نواب البرلمان التصويت لصالح اتفاق الخروج من أجل تمريره، وهي الخطوة المتوقعة بعد توصية من جانب لجنة العلاقات الدستورية بالبرلمان الأسبوع الماضي.

وبعد التصويت، يتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد نهائيا على الاتفاق من خلال إجراء مكتوب.

ويذكر أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا في بادئ الأمر في مارس 2019، جرى تأجيله عدة مرات في ظل خلافات في البرلمان البريطاني حول شكل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقد توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أكتوبر الماضي لاتفاق مع نظرائه الأوروبيين، حظي بقبول البرلمان بعد إجراء انتخابات مبكرة فاز بها جونسون بأغلبية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أكد أكثر من مرة أنه سوف يصوت على اتفاق الخروج عقب تصديق بريطانيا عليه فقط، وهو ما تم الأسبوع الماضي.

المصدر-وكالات