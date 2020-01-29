أمريكا تجري محادثات في بريطانيا وسط خلاف بسبب هواوي

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره البريطاني دومينيك راب في وقت لاحق اليوم الأربعاء في لندن، وذلك وسط خلاف بين الجانبين بسبب قرار لندن السماح لشركة “هواوي” الصينية العملاقة بلعب دور في تطوير شبكات الجيل الخامس ببريطانيا.

وكان راب دافع عن رفض حكومته للضغوط الأمريكية لحظر شركة هواوي من المشاركة في شبكات الجيل الخامس.

وأكد راب أن بريطانيا ستطور واحدا من “أكثر أنظمة الاتصالات صرامة”.

وكتب اليوم على موقع تويتر أن اللقاء مع بومبيو “سيكون فرصة لبحث التحديات المشتركة وبحث علاقاتنا التجارية المستقبلية وما ستعود به من فائدة على اقتصاد بلدينا”.

كما من المتوقع أن يبحث الجانبان الأوضاع في سوريا وإيران، وخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس للسلام في الشرق الأوسط. وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عزمها السماح “بدور محدود” لشركة “هواوي” في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالبلاد. إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستستبعد “الموردين الذين يمثلون مخاطر عالية”، على غرار هواوي، من “الجوانب الجوهرية الحساسة” لشبكات الجيل الخامس وشبكات سرعات الإنترنت العالية. وأضافت أن حصة هواوي ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35% من “الجوانب غير الحساسة للشبكة”.

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