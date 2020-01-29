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ماكرون يتّهم إردوغان بـعدم احترام كلامه بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«عدم احترام كلامه» المتعلّق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية ولا سيما عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية» معتبراً أن ذلك «يتعارض صراحةً مع ما التزم الرئيس إردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه»، وفقًا وكالة «فرانس برس» .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • كل الناس عارفين ان اردوغان معاه شهادة معاملة اطفال فتجده كذاب وتافه وناقص رباية ام تنزيل نزلته قبل ما يكتمل نموه لذلك فهو متخلف عقلى ومعتوه

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