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توجيه تعليم الوفاق إلى مدارس طرابلس بشأن الطلاب النازحين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مراقبي التعليم في بلديات طرابلس بتوجيه مديري المؤسسات التعليمية إلى قبول الطلاب النازحين من مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس، خصوصا من بلدية أبوسليم نظرا لتوقف الدراسة بها بشكل كلي.

وكلف جمعة مكتب المتابعة وتقييم الأداء لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مدرسة لم تلتزم بالخصوص، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقتل أربعة أطفال جراء سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب في منطقة هضبة البدري بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

وفي 15 يناير، أعلنت وزارة التعليم استمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • السلام عليكم
    تفيدكم المدرسة الليبية شيفيلد للمنهج الكامل العنوان Fir Vale center, Sheffield S4 8LA.
    بان المدرسة كانت قد فتحت ابوابها لاستقبال جميع الطلبة الليبيين وهي المدرسة الوحيدة منذ بداية الدراسة وتم تسجيل المدرسة تبعا للمدرسة الليبية ليدز وقامت المدرسة
    بتوفير الكتب والمدرسين وتوقيع عقد سنوي من تاريخ بداية الدراسة 15/10/2019 وبعد ثلاثة اشهر من الدراسة وبينما المدرسة على ابواب نهاية الفصل الدراسي الاول قامت الملحقية الثقافية لندن بفتح مدرسة بشيفيلد مجانا وبمبلغ مغري للمدرسين العاملين بالمدرسة, ترتب عن ذلك ان عدد 70 طالب وعدد 5 مدرسين تركوا المدرسة ونظرا لان المدرسة ملتزمة بعقد فقد تم تغطية العجز في المواد واستمرار المدرسة في الدراسة , اضف الى ذلك فان المدرسة الجديدة باشر الطااب فيها الدراسة من الصفر وسيترتب عن ذلك دخول الطلبة للامتحانات النهاىية بدون تكملة المنهج المقرر وعليه نطلب منكم النظر في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر والتقدير
    لجنة ادارة المدرسة
    الليبية شيفيلد للمنهج الكامل

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