توجيه تعليم الوفاق إلى مدارس طرابلس بشأن الطلاب النازحين

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مراقبي التعليم في بلديات طرابلس بتوجيه مديري المؤسسات التعليمية إلى قبول الطلاب النازحين من مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس، خصوصا من بلدية أبوسليم نظرا لتوقف الدراسة بها بشكل كلي.

وكلف جمعة مكتب المتابعة وتقييم الأداء لمتابعة هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مدرسة لم تلتزم بالخصوص، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقتل أربعة أطفال جراء سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب في منطقة هضبة البدري بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

وفي 15 يناير، أعلنت وزارة التعليم استمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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