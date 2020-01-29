سجين فرنسي سابق بالسجون القطرية: قطر دولة ديكتاتورية تمارس الرق الحديث|فيديو

روى جان بيير مارونجو، السجين الفرنسي، الذي قضى عدة سنوات في سجون قطر، فترة احتجازه بالسجون القطرية، وما تعرض له أثناء فترة سجنه، مشيرًا إلى أن الدولة القطرية أبعدت إنسانيته عنه، وتعرضه للظلم أثناء فترة حبسه.

وتحدث مارونجو، للتليفزيون الوطني الفرنسي، “فرنسا 2″، عن ظروف فترة احتجازه، وواصفًا إياه بـ”الفظيعة”، مؤكدًا أن قطر دولة ديكتاتورية تمارس الرق الحديث.

كما كشف السجين الفرنسي، خلال مقابلته، كيف استضافت السجون القطرية المقاتلين الدواعش القطريين الذين شنوا الهجمات الإرهابية”؟.

وأكد جان بيير مارونجو، أن النظام القطري استبدادي يمارس العبودية، ولكن على الطريقة الحديثة على المهاجرين والوافدين الأجانب، موضحًا أن الدوحة تمول التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنه يحظر تناول السجائر مع مصادرة الهواتف المحمولة، وأن السلطات القطرية تجبر المعتقلين المسلمين على إطلاق اللحى، في السجون القطرية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للسجناء غير المسلمين، فيتم التأكيد عليهم بدفع “جزية”، مشيرًا إلى أنه عندما حاول سجين أردنى الاعتراض على ذلك، تعرض للضرب حتى الموت أمام الجميع، وبقيت جثته عدة أيام ملقاة فى طرقات السجن حتى أصبحت الرائحة غير محتملة. جان بيير مارونجيو مقاول فرنسي، كان محبوسًا في السجون القطرية منذ 2013، بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية، الذي صادر أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته؛ مما تسبب في اتهامه بشيكات بدون رصيد والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

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