صور من ليبيا والعالم … بقلم / محمد الامين

1- من الصور المشرقة أن ترى مدينة كـ بني وليد تتعالى على جراحها وتفتح حضنها للجميع كي يشاركوها الأمل وأمنيات السلم ويشاطروها تطلعاتها نحو وطن واحد موحد حرّ ورخيّ.. ظالمٌ من لا ينصت إلى بني وليد.. ظالم لنفسه وشعبه وأهله.. ظالم للأجيال ولأطفال ليبيا البؤساء المهجرين..

2-لقاء بني وليد الذي انطلق عشية اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا رسالة إيجابية للعالم وللمنظمات الدولية ننتظر أن تدعمها نتائج مشجعة ومخرجات تدعم السلام وحقن الدماء بشكل فعلي يجسد اصطفاف الليبيين خلف الوحدة والسلام والمصالحة المجتمعية والسياسية والتحرر الكلّي من الوجود الأجنبي ونفوذه وتأثيره الكارثي على المشهد الليبي.

3- الحديث عن أن نصف مليون طفل في طرابلس مُعرضين للخطر لا ينبغي أن ينْسينا أن انتهاك حياة الطفل الليبي واقع يومي عامّ في ليبيا، وأعتقد أن المنظمات الحقوقية في جزء كبير منها تحتاج أن تعتمد رؤية شمولية وألا تقع في محظور التسييس وتوظيف المعطيات الإنسانية لصالح موقف سياسي معين، ولمصلحة طرف معين من أطراف الصراع.. المعلومة التي تحدثت عنها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الأيام، سبق وأن كانت موضوع موقف لـ يونيسيف في سبتمبر 2018، وموقف آخر في أبريل 2019، وإعادة نشرها اليوم، توحي بأن المخاطر التي كانت محدقة بأطفال “بيان سبتمبر 2018” هي نفس مخاطر ما بعد اندلاع الحرب حول العاصمة.. هنا نشتم رائحة قص ونسخ ولصق وتوظيف نأمل ألا ينتهجه حقوقيون مهمومون بحال أطفالنا وبلدنا ومدننا.. واللبيب من الإشارة يفهم..

4 – في ذروة المأساة الفلسطينية، وفي عزّ نكبة العرب وآلام الخذلان الدولي للقضية، تستضيف عاصمة الجارة تونس لاعباً اسرائيليا كي يستعرض مهاراته “الرياضية” في تجاهل كامل لأصوات مستهجنة لهذا التطبيع الرخيص!! يجري هذا الفعل الشنيع وسط نفاق نخبوي ومجتمعي وانقسام واسع حول كل القضايا الداخلية والدولية على نحو يقنعنا أن “الحياة الحزبية ليست دائما نعمة”..

5- فرنسا تستغيث بالأمريكيين لعدم خفض وجودهم في ليبيا على وقع ضربات إرهابية عنيفة ومتتالية في منطقة الساحل وفي بلدان يفترض أنها مواقع نفوذ تقليدي فرنسي، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وجنوب ليبيا.. فرنسا تعلم جيدة أنها المستهدف الرئيسي بهذه العمليات رغم انها تصيب في الغالب جنودا من جيوش هذه البلدان، وهنا تكون استغاثتها في الحقيقة طلبا واضحا للحماية، أعتقد أنه لن يقتصر على منطقة الساحل، بل على ساحات أخرى يعجز فيها الفرنسيون على حماية مصالحهم ويبحثون عن شريك من جلدتهم كي لا يدهسهم الدبّ الروسي الزاحف خارج مناطق الجليد..

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