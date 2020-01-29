تشكيل دربي مانشستر – أجويرو يقود هجوم سيتي أمام خماسي دفاعي لـ يونايتد

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في إياب كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في أولد ترافورد انتهى بفوز سيتي بثلاثية مقابل هدف.

المرمى: كلاوديو برافو.

الدفاع: كايل ووكر – رودري – نيكولاس أوتاميندي – جواو كانسيلو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – رياض محرز.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رحيم سترلينج.

على الجانب الآخر يعتمد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد على خماسي دفاعي لمواجهة هجوم سيتي.

المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو – برندون ويليامز.

الوسط: فريد – ماتيتش – خيسي لينجارد.

الهجوم: أنطوني مارسيال – جرينوود.

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