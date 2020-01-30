ملخص صلاح ضد وست هام.. هدف وصناعة ورقم قياسي

ليفربول فاز على وست هام بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

الفوز جعل ليفربول يبتعد أكثر بصدارة الدوري واتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني إلى 19 نقطة.

صلاح سجل الهدف الأول بنفسه وصنع الثاني الذي سجله تشامبرلين.

وبعدما سجل صلاح هدفا في وست هام حقق رقمين قياسيين.

الأول: هو تسجيله لـ5 أهداف في 5 مواجهات ضد وست هام بنسبة نجاح تصل إلى 100%

الثاني وهو الأهم: صلاح سجل هدفه الـ66 مع ليفربول في الدوري بشكل عام، ليصبح خامس أكبر هداف في عصر البريمييرليج لفريقه.

صلاح تخطى فرناندو توريس صاحب الـ65 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من صاحب المركز الرابع لويس سواريز.

بقية القائمة تضم عظماء مثل مايكل أوين صاحب الـ118 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ121 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

هدف صلاح هو الـ12 له في الدوري هذا الموسم.

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