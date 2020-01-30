مارسيلو يصل إلى مباراته رقم 500 مع ريال مدريد

وأصبح مارسيلو ثاني لاعب أجنبي يصل إلى هذا الرقم مع ريال مدريد، بعد مواطنه روبرتو كارلوس الذي كان يلعب في نفس المركز.

وكان مارسيلو انضم إلى ريال مدريد من فلومينيزي في يناير 2007 مقابل 6.5 مليون يورو في واحدة من أفضل الصفقات في تاريخ الميرنجي.

وخلال 13 عاما، توج مارسيلو مع ريال مدريد بـ21 لقبا منهم أربعة ألقاب دوري وأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى بطولتي كأس إسباني.

وسجل القائد الثاني لريال مدريد 36 هدفا وصنع 94.

ويحتاج مارسيلو إلى الظهور بقميص ريال مدريد في 27 مباراة إضافية من أجل معادلة رقم مثله الأعلى روبرتو كارلوس.

ولن تكون مهمة مارسيلو صعبة بالنظر إلى أن عقد الظهير البرازيلي مع ريال مدريد ممتد حتى صيف 2022.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا