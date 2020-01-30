رقم جديد في ليفربول.. 19 لاعبا سجلوا أهداف الريدز في الموسم حتى الآن

رقم جديد في تاريخ نادي الميرسيسايد تحقق هذا الموسم، حيث شهد تسجيل 19 لاعبا مختلفا بقميص ليفربول في كل المسابقات، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ ليفربول.

الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة، والدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. كلها مسابقات شارك فيها ليفربول هذا الموسم، وشهدت تسجيل 19 من لاعبيه أهدافا بقميص الريدز حتى نهاية يناير.

محمد صلاح يعتلي قائمة هدافي ليفربول برصيد 16 هدفا في كل المسابقات، كان آخرها من علامة الجزاء في مرمى وست هام مساء الأربعاء، ليتفوق بفارق هدف وحيد عن السنغالي ساديو ماني صاحب الـ15 هدفا حتى الآن.

وفيما يلي قائمة كل اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً لليفربول هذا الموسم حتى نهاية يناير 2020.

– محمد صلاح (16 هدفا)

– ساديو ماني (15 هدفا)

– روبرتو فيرمينو (10 أهداف)

– ألكسندر أوكسليد شامبرلين (6 أهداف)

– ديفوك أوريجي (5 أهداف)

– جيمس ميلنر (4 أهداف)

– فيرجيل فان دايك (4 أهداف)

– جورجينيو فينالدوم (3 أهداف)

– نابي كيتا (3 أهداف)

– جوردان هندرسون (3 أهداف)

– أندرو روبرتسون (هدفان)

– ترنت ألكسندر أرنولد (هدفان)

– جويل ماتيب (هدفان)

– كيرتس جونز (هدفان)

– آدم لالانا (هدف)

– فابينيو (هدف)

– ديان لوفرين (هدف)

– شيردان شاكيري (هدف)

– كي يانا هوفر (هدف)

بالإضافة لأربعة أهداف ذاتية سجلها لاعبو الخصوم في مرماهم.

video:1

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا