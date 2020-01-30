مواطن مصري بالصين يروي ساعات الرعب بـووهان الصينية بسبب فيروس كورونا | فيديو

روى مواطن مصري، يقطن بمدينة ووهان الصينية، المنتشر بها بفيروس كورونا، أيام الرعب التي يعيشها أهالي المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

حيث قال المواطن المطري ويدعى عبدالرحمن أمين، إن المنطقة تحولت إلى مدينة أشباح، حيث يخشى السكان النزول إلى الشوارع خشية الإصابة بهذا المرض.

كما أكد أن الحياة أصيب بشلل تام، نتجية انتشار الفيروس، موضحا “أن المصريين المتواجدين في المنطقة بحالة صحية جيدة، لكن حالة من الذعر، وأن هناك 300 مصري يعيشون في هذه المنطقة معظهم يحملون شهادة الدكتوراه، وأنهم بصحة جيدة، لكننا نعمل على تقوية تقوية جهاز المناعة من خلال تناول عسل النحل واليوسفي”.

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