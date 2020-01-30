مفوض التجارة الأوروبي: إبرام اتفاق بين أمريكا وبريطانيا في 2020 أمر مستبعد

قال فيل هوجان مفوض شئون التجارة بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه يتوقع أن تنتظر الولايات المتحدة لحين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا قبل أن تبرم اتفاقها الخاص مع المملكة المتحدة.

وقال هوجان لإذاعة آر.تي.إي الوطنية في أيرلندا إنه من تبنى وجهة النظر بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 2020.

وقال هوجان: “هناك الكثير جدا من أجزاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي ستكون لها تأثيرات على اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.

وأضاف: “الأولوية للولايات المتحدة هي أن ترى ما الذي سيجرى تقديمه على الطاولة في الاتفاق بيت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أولا”.

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