تاس: لا مواد متفجرة مع المرأة التي هددت بتفجير نفسها على متن طائرة روسية

ذكرت وكالة تاس نقلا عن مصدر أنه لم يتم العثور على أي مواد متفجرة مع المرأة التي هددت بتفجير نفسها على متن طائرة روسية.

وأفادت وكالات أنباء بأن طائرة روسية هبطت اضطراريا في موسكو اليوم الخميس بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر معها على أي مواد متفجرة.

وذكرت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.

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