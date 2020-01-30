سفير مملكة البحرين يلتقي نظيره الإماراتي في مصر

التقى هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المهندس جمعة بن مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر السفارة الإماراتية بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم سعادة سفير دولة الإمارات خلال اللقاء التهنئة للسفير هشام بن محمد الجودر بمناسبة تعيينه سفيرًا لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

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