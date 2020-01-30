حقيقة توفر الوقود في المنطقتين الشرقية والوسطى

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله توفر الوقود في المنطقتين الشرقية والوسطى بصفة عامة.

وقال صنع الله في تسجيل مصور “إن المؤسسة تعاني كثيرا لتوفير ميزانية المحروقات منذ 2014 حيث أن الأموال التي يتم رصدها للمؤسسة الوطنية للنفط غير كافية لاستيراد المحروقات” وأضاف “أن مصفاة البريقة والزاوية توقفتا عدة مرات بسبب المشكلات الفنية فنضطر للاستيراد أكثر لكننا عموما قادرين على إيصال الوقود لكل مكان سواء في المنطقتين الشرقية أو الوسطى كما أن التزويد فيهما أفضل من المنطقة الغربية لأن خزانات الوقود لم تتضرر فيهما من الحرب” مشددا على وجود مشكلة في الجنوب منذ بداية العام الماضي حيث أصبح منطقة عمليات عسكرية.

وأكد أن ليبيا واحدة وشعبها متجانس وتمتلك إمكانيات وموارد طبيعية هائلة مضيفا أن الذين طالبوا بإغلاق الموانئ النفطية عددهم بسيط مقارنة بعدد الشعب الليبي وبالتالي فإنهم لا يمثلون الشعب الليبي مؤكدا أن جزء كبير مما يحدث لا يعدو أن يكون جيوشا الكرتونية لا تعبر عن الواقع الليبي

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