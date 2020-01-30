موعد الجلسة العلنية في محاكمة هاشم العبيدي

ايوان ليبيا – وكالات :

فيما لا يزال هاشم العبيدي شقيق مهاجم مانشستر أرينا سلمان ينفي التهم الموجهة إليه بضلوعه في الحادثة التي أودت بحياة العشرات في 22 من مايو 2017 إلا أن التحقيق معه من قبل السلطات البريطانية لا يزال جاريا.

وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن تحديد جلسة علنية لهاشم العبيدي في يونيو المقبل بعد أن كان من المقرر أن تكون في أبريل غير أن قاضي المحكمة العليا ورئيس لجنة التحقيق قرر موعدا جديدا حتى تتم إتاحة الوقت لمحاكمة العبيدي.

ويشار إلى أن حوالي 30 شخصا من أقارب الضحايا شاهدوا جلسة الاستماع الأولية للتحقيق العام في قاعة مانشستر تاون خلال هذه الأيام ومن المقرر أن يستمر التحقيق لمدة تتجاوز 4 أشهر للبحث في تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت حفل غراندي في بريطانيا.

تأتي هذه التطورات بعد أن سلمت ليبيا هاشم العبيدي الذي ألقي القبض عليه بعد رجوعه من مانشستر قبل تنفيذ الهجوم إلى السلطات البريطانية في يوليو العام الماضي وتم التحقيق معه في عدة جلسات سرية بتهم منها عزمه شراء مواد كيميائية لصنع القنابل وارتباطه بشقيقه الذي كان وراء تنفيذ عملية إرهابية لم تمح من ذاكرة البريطانيين والعالم.

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