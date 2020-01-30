العراق ينفي استئناف عملياته مع التحالف الدولي ضد داعش

نفى المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس، أن تكون بلاده قد استأنفت العمل مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة- بحسب سكاي نيوز.

وكانت رويترز قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجيش العراقي قرر استئناف عملياته مع التحالف الدولي، نظرا لاستمرار نشاط متشددي داعش في عدة مناطق من البلاد.

وأضاف الجيش العراقي، أنه على إثر استمرار نشاط داعش، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلا “لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية”.

وكان العراق قد أعلن وقف عملياته العسكرية المشتركة مع التحالف الدولي، عقب مقتل القيادي العسكري الإيراني البارز، قاسم سليماني، وما تلاه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

وعقب مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في عملية عسكرية اعتبرت من قوى سياسية قريبة من إيران “انتهاكا للسيادة”، صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على رحيل كافة القوات الأجنبية من البلاد. وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن التحالف الدولي تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

من ناحيتها، تشبثت واشنطن التي تقود التحالف الدولي، بالبقاء في العراق، ولوحت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات شديدة على بغداد في حال أصرت على المطالبة برحيل الأمريكيين. وحذر القائد الثاني في التحالف الدولي، الجنرال الأمريكى أليكسوس غرينكويتش، من مغبة عودة تنظيم داعش إلى الصعود رغم إضعافه إذا انسحبت القوات الأمريكية من العراق.

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