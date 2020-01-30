سيتيين ينتقم من ليجانيس.. برشلونة يطيح بـ أجيري من كأس إسبانيا

أنطوان جريزمان، وكليمنت لونجليه، وليونيل ميسي (مرتين)، وأرتور ميلو سجلوا أهداف برشلونة.

ليصير برشلونة سابع المتأهلين إلى ربع نهائي المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها بواقع 30 بطولة.

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المواجهة كانت الأولى تاريخيًا بين برشلونة وليجانيس في منافسات كأس ملك إسبانيا، وشهدت استمرارا لسجل البلاوجرانا المثالي على ملعبه أمام الضيف المدريدي، إذ تغلب عليه 4 مرات من أصل 4 مواجهات على كامب نو في مختلف المسابقات.

كما تلقى خافيير أجيري مدرب ليجانيس هزيمته الثانية أمام برشلونة هذا الموسم، وإجمالا لم ينجح في الانتصار أمامه سوى مرتين من أصل 23 مواجهة، آخرها كمدرب لـ أتليتكو مدريد موسم 20072008.

كما كانت هذه المباراة هي المواجهة التاريخية الأولى بين المدربين: أجيري، وكيكي سيتيين، وشهدت انتقام مدرب برشلونة من ليجانيس.

فالمواجهة الأخيرة بين سيتيين وليجانيس ترجع إلى فبراير 2019 وقتما كان مدربا لـ ريال بيتيس، وسقط يومها بثلاثية نظيفة.

ليخرج سيتيين بعد المباراة في تصريحات غاضبة وينتقد النهج الدفاعي الصارم لفريق ليجانيس: “بسبب أسلوبهم في اللعب هم يتواجدون في مراكز متأخرة من الدوري، لا يستطيعون اللعب مثلما نلعب”.

وحتى يتجنب هزيمة مشابهة، دفع سيتيين بأفضل لاعبيه على كامب نو، فخاض القائد ليونيل ميسي مباراته رقم 74 في مسيرته بكأس ملك إسبانيا.

وبرشلونة لم يمهل ضيفه العاصمي كثيرا، فصدمه بهدف أول بعد 4 دقائق بواسطة أنطوان جريزمان بعد تمريرة نيلسون سيميدو الذي صنع هدفه الثالث هذا الموسم.

جريزمان رفع رصيده إلى 3 أهداف في الكأس بعد ثنائية إيبيزا قبل أسبوع، ليصير أول لاعب يسجل أول 3 أهداف لـ برشلونة في نسخة واحدة من كأس الملك، منذ أن فعلها لويس سواريز عام 1958.

هجمات برشلونة توصلت، فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 برأسية الفرنسي الآخر كليمنت لونجليه بعد ركلة ركنية نفذها ميسي.

ليرفع ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 10 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واضطر ميسي للانتظار حتى الدقيقة 58 ليسجل هدف برشلونة الثالث بعد مجهود فردي مميز.

فيما أضاف البديل أرتور ميلو الهدف الرابع في الدقيقة 77 بعد هجمة بثلاثة أرواح.

واختتم الأسطورة ميسي الأهداف في الدقيقة 89 بعد مراوغة بيتشو كويار حارس مرمى ليجانيس، ليرفع ميسي رصيده إلى 53 هدفا إجمالا في كأس ملك إسبانيا.

والتحق برشلونة بـ 6 أندية سبقته في الوصول إلى ربع النهائي، هي: أتليتك بلباو، وفياريال، وغرناطة، وريال مدريد، وفالنسيا، وريال سوسيداد.

وتختتم منافسات ثُمن النهائي اليوم الخميس بمواجهة ميرانديس وإشبيلية.

وتقام قرعة ربع النهائي غدا الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني، ويلعب هذا الدور أيضا بنظام الجولة الواحدة، قبل العودة لنظام الذهاب والإياب انطلاقا من نصف النهائي.

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