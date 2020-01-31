ميسي يصل إلى الانتصار 500 مع برشلونة

وقاد ميسي برشلونة لربع نهائي الكأس بتسجيل هدفين في الفوز 5-0.

وبذلك يصل الساحر الأرجنتيني إلى 500 انتصار مع برشلونة من أصل 710 مباراة خاضها بالقميص الكتالوني.

ويتصدر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع الأندية الإسبانية.

ويأتي شابي هرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري حاليا في المركز الثاني بـ482 انتصارا.

فيما يعد سيرخيو راموس أقرب لاعب لميسي في القائمة من بين اللاعبين الذي لايزالون يمارسون اللعبة حتى الآن، حيث يحل سادسا برصيد 439 انتصارا.

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