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ميسي يصل إلى الانتصار 500 مع برشلونة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وقاد ميسي برشلونة لربع نهائي الكأس بتسجيل هدفين في الفوز 5-0.

وبذلك يصل الساحر الأرجنتيني إلى 500 انتصار مع برشلونة من أصل 710 مباراة خاضها بالقميص الكتالوني.

ويتصدر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع الأندية الإسبانية.

ويأتي شابي هرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري حاليا في المركز الثاني بـ482 انتصارا.

فيما يعد سيرخيو راموس أقرب لاعب لميسي في القائمة من بين اللاعبين الذي لايزالون يمارسون اللعبة حتى الآن، حيث يحل سادسا برصيد 439 انتصارا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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