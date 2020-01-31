تعليق عمليات مفوضية اللاجئين في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، تعليق عملها التشغيلي في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، معللة ذلك بخوفها على «سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس».

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري، إن «المفوضية لم يعد أمامها أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات، التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش، تجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين»، حسب بيان صادر عن المفوضية ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف كافاليري «نخشى من أن تصبح المنطقة بأكملها هدفا عسكريا، مما يعرّض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المدنيين للخطر»، وأعلن أن المفوضية بدأت بالفعل في نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر؛ لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة، من المرفق إلى مواقع أكثر أمانا.

وأشارت البيان إلى عمل المفوضية على تسهيل إجلاء مئات الأشخاص الآخرين إلى المناطق الحضرية، ويشمل ذلك «حوالي 400 شخص من طالبي اللجوء الذين غادروا مركز احتجاز تاجوراء بعد أن ضربته غارات جوية في يوليو الماضي، إضافة إلى حوالي 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبوسليم الذين دخلوا مرفق التجمع والمغادرة، في نوفمبر الماضي، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الليبية».

وقالت المفوضية إنها ستزود الجميع بالمساعدة النقدية ومواد الإغاثة والمساعدة الطبية في المركز المجتمعي النهاري التابع لها في طرابلس، فيما لفت رئيس بعثة المفوضية كافاليري إلى أن الجوانب المهمة الأخرى لعملها في ليبيا ستستمر بالسرعة الكاملة، معربًا عن أمله في أن تتمكن المفوضية من استئناف عملها في مرفق التجمع والمغادرة «بمجرد أن نكون آمنين للقيام بذلك».

يشار إلى أن مرفق التجمع والمغادرة التابع للمفوضية أنشئ كموقع عبور لاستضافة اللاجئين الذين قررت المفوضية ترحيلهم خارج ليبيا، ريثما يتم إجلاؤهم. ومنذ ديسمبر 2018، كشفت المفوضية عن إجلاء نحو 1700 شخص، ممن كانوا محتجزين سابقا، إلى بر الأمان خارج ليبيا، من خلال مرفق التجمع والمغادرة.

ومع دخول ما يقرب من 900 شخص إلى المرفق بشكل تلقائي منذ يوليو، أصبح المرفق مكتظا بشدة ولم يعد يعمل كمركز عبور.

وكانت المفوضية أعربت في 2 يناير الجاري عن قلقها الشديد بعد سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من مرفق التجمع والمغادرة وسقوط شظايا بالقرب من مستودع داخل المجمع.

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