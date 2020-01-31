رئيس الوزراء الكندي يؤكد بذل كل الجهود الممكنة لعودة مواطني بلاده من الصين

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الخميس، إن أوتاوا تفعل “كل ما في وسعها” لدعم الكنديين الذين تأثروا بتفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقال ترودو – في تصريحات للصحفيين في مدينة برامنتون بمقاطعة أونتارية، من أجل تعزيز الصفقة التجارية الجديدة لأمريكا الشمالية- إن الحكومة تعمل مع شركاء دوليين وتفكر في توصيات منظمة الصحة العالمية لوضع خطة لعودة الكنديين إلى الوطن، مشددا على أن حكومته تفعل “كل ما في وسعها لدعم تلك الأسر ، وتأمين عودتهم إلى كندا”.

وأضاف “هناك عدد من الخطوات للمضي قدما مع السلطات الصينية والمسؤولين القنصليين الكنديين في الصين”.

وتابع “سنبقيكم على اطلاع فور وصولنا إلى مزيد من الوضوح حول ما يمكن أن يكون عليه تاريخ عودتهم. لكننا نتطلع أولا وقبل كل شيء إلى ضمان سلامة الكنديين في الصين وسلامة الكنديين هنا في أيضا.”

وأكد المسؤولون الفيدراليون هذا الأسبوع أنهم جهزوا طائرة لإحضار الكنديين في المقاطعة حيث تفشى فيروس كورونا.

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