سلاح الجو الألماني يرسل طائرة إلى الصين لإجلاء أكثر من 100شخص

يعتزم سلاح الجو الألماني إرسال طائرة إلى إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة لإجلاء أكثر من 100 شخص من هناك.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم في برلين إنه لا يوجد حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا الجديد بين من ستحملهم الطائرة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من المقرر أن تقلع الطائرة من مطار فان العسكري بمدينة كولونيا بعد الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إلى إقليم هوبي.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة التابعة للجيش الألماني إلى ألمانيا غدا السبت وعلى متنها العائدين.

وذكر ماس أنه بناء على طلب الصين، سيتم نقل 10 آلاف سترة وقاية على متن الطائرة لاستخدامها هناك. وبحسب معلومات (د.ب.أ)، من المقرر إجلاء نحو 130 شخصا، بينهم نحو 90 مواطنا ألمانيا ونحو 40 شخصا من جنسيات أخرى. وقال ماس إن هناك طلبات من دول أخرى بجلب مواطنيها على متن الطائرة، مضيفا في المقابل أن كافة المقاعد المتاحة في الطائرة مشغولة. وبحسب البيانات، فإن عملية الإجلاء على متن الطائرة طوعي. وسيقبع العائدون في الحجر الصحي بالقاعدة الجوية في مدينة جريمرسهايم الألمانية، التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر من مطار فرانكفورت، لمدة نحو 14 يوما.

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