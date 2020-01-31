رسميا – كاراسكو يعود لـ أتليتكو مدريد

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن العقد يتضمن خيار الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ليبدأ كاراسكو فترته الثانية في أتليتكو، بعد أن لعب في صفوفه بين 2015 و2018.

كاراسكو (26 عاما) سجل 23 هدفا، وصنع 17 آخرين، خلال 124 مباراة رفقة أتليتكو مدريد.

فيما سجل 24 هدفا وصنع 17 كذلك، في 52 مشاركة مع فريقه الصيني.

الجناح البلجيكي صاحب الـ 41 مباراة دولية، يدعم صفوف أتليتكو لمساعدة على تخطي كبوته الهجومية في الموسم الحالي.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بعد أن اكتفى بتسجيل 22 هدفا فقطا في 21 جولة.

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