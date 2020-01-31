مؤتمر سيميوني: ما قاله زيدان أسعدني.. وكاراسكو قد يواجه ريال مدريد

المدربان يصطدمان غدا السبت في دربي مدريد، بالجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان صباح اليوم الجمعة، ليرد سيميوني: “من الرائع أن زميل بجودة زيدان يعتقد ذلك. سأرد الإشادة إليه، إنه المدرب المثالي لـ ريال مدريد، لديه المكانة العالية والقدرة على تنفيذ ما يشعر به، لقد عاد حتى ينافس”.

وأشاد سيميوني في العودة للفريق: “كاراسكو جعل نفسه متاحا لنا وهذا أسعدني. من المثير أنه يريد العودة هنا. إنه قادر على إضافة الكثير لنا، لاعب موهوب للغاية وقد أظهر ذلك في فترته الأولى معنا”.

وعن فرص الجناح البلجيكي في اللحاق بدربي مدريد: “لو اكتملت الإجراءات في الوقت المناسب، فسيكون كاراسكو معنا غدا. رغبة كاراسكو في العودة عامل مهم لما سيحدث بعد ذلك”.

هل انتهى سوق انتقالات أتليتكو؟ سيميوني رفض استبعاد أي احتمالات: “لا يزال أمامنا بضع ساعات وكل شيء يمكن أن يحدث”.

رافا بينيتث المدرب الإسباني الشهير لديه تصريح شهير خلال قيادته نيوكاسل يونايتد: “طلبت أريكة، فأحضروا لي مصباحا” في إشارة إلى عدم تلبية الإدارة لاحتياجاته في سوق الانتقالات.

فهل الوضع نفسه مع سيميوني الذي أراد إدينسون كافاني، وأحضروا له كاراسكو؟

التشولو يجيب: “لا، لا، لا أرى الأمر بهذه الصورة”.

وأشاد سيميوني بجيرانه: “ريال مدريد تطور كثيرا على المستوى الدفاعي، إنه فريق قوي للغاية، لديه العديد من الخيارات الهجومية كذلك ويستطيع اللعب بعدة أساليب مختلفة. من الجلي أنها مباراة ستحكمها التفاصيل وذكاء اللاعبين”.

وشدد: “نؤمن أننا قادرين على إلحاق الضرر بـ ريال مدريد، فقد أعددنا لهذه المباراة لمدة أسبوع”.

وأتم معلقا على الانتقادات اللاذعة التي طالته مؤخرا: “أنت من تختار الطريقة التي ستعيش بها، إما أن تعيش متفائلا أو محبطا. الظروف تخلق بعض الصعوبات، ولكن مع هذه الصعوبات تأتي الفرص، وأنا أعيش بهذه الطريقة”.

وكان أتليتكو مدريد قد فريق القسم الثالث في مفاجأة مدوية، كما تراجع إلى المركز الخامس في الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام إيبار وتعادله أمام ليجانيس.

اختر التشكيل المثالي لـ أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد

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