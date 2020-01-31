إعلان مستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب مشروع العام الإنساني لحفل صناع الأمل في موسمه الثالث

تنظم مبادرة “صناع الأمل”، بدبي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة “صناع الأمل” تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبني دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، ويقام الحفل في 20 فبراير المقبل في سيتي ووك بدبي، وسط حضور يتوقع أن يصل إلى 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الدورة الثالثة لصناع الأمل شهدت مشاركة “92 ألف من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.. رسالة الإمارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا.. نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الإنسان بداخل كل إنسان”.

وأضاف “هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعاً إنسانياً عظيماً، سيذهب ريع الحفل من أجله، مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، الهدف أن يصنع الحفل أملاً جديداً لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية”.

وقال محمد عبدالله القرقاوي، أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: “منذ إطلاقها قبل أكثر من ثلاث سنوات، ساهمت مبادرة صنّاع الأمل في تحفيز العديد من الناس في الوطن العربي، خاصة فئة الشباب، لاتخاذ قرار بالتصدي لأبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم من خلال مشاريع ومبادرات تطوعية تسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم”، مشيراً إلى أن “مبادرة صناع الأمل تصب في رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الإنساني التي تركز على إشراك الجميع وغرس الأمل وتحريك الناس لخدمة الناس”. وتابع بأن “رسالة محمد بن راشد هي أن التغيير يجب أن يبدأ من الفرد، وبأن شباب الوطن العربي عليهم مسئولية أخلاقية تتمثّل في محاربة اليأس والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم وصنع المستقبل الذي يريدونه بأنفسهم”. وأكد القرقاوي بقوله: “مبادرة صناع الأمل تدخل مرحلة جديدة من تمكين ودعم العمل الإنساني واسع النطاق، من خلال تبني مشروع إنساني ذي بعد عربي، من منطلق أن ما يجمعنا هو منظومة قيم إنسانية مشتركة، وأن الارتقاء بواقع المواطن العربي في أي بقعة في وطننا الغالي هو بمثابة غرس دعامة متينة تسهم في استقرار وازدهار أمتنا ككل”. واختتم قائلا: “رسالة الإمارات رسالة أمل للمنطقة والعالم، وهذا العام سنرسل الرسالة بطريقة مختلفة”. وتدخل مبادرة “صناع الأمل” هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني من خلال تسليط الضوء على مشروع إنساني أو خيري ذي بعد عربي، يمس قطاعاً عريضاً من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسئولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة. وقد أعلنت مبادرة صناع الأمل في دورة هذا العام عن تبني مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر بوصفه مشروع العام الإنساني العربي، بحيث سيتم تخصيص ريع الحفل لدعمه. وسيكون المستشفى التخصصي الجديد أحد أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً. وسوف يجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنوياً، 70 في المائة منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسوف يتم تدريب أكثر من 1000 طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.

ويعد الدكتور مجدي يعقوب أحد أشهر جراحي القلب في العالم، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح. درس الدكتور مجدي يعقوب الطب في جامعة القاهرة وانتقل إلى بريطانيا عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد (1969 – 2001)، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992)، عُين أستاذاً في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967، وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966، كما حصل على جائزة فخر بريطانيا عام 2007 نظير إنجازه أكثر من 20 ألف عملية قلب في بريطانيا، ويُطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب “ملك القلوب”. وسوف يكون حفل صناع الأمل هذا العام هو الأضخم من نوعه، حيث سيشهد مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات، ومن بين أبرز المشاركين المطربة نوال الكويتية والفنانة الإماراتية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف وسعاد عبدالله وطارق العلي وقصي الخولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، وأكثر من 140 صحفياً وإعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية لنقل فعاليات الحفل الذي سيُبثّ عبر عدد من القنوات العربية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي من المؤثرين العرب، الذين يصل عدد متابعيهم إلى 50 مليون متابع. ويكتسب حفل صناع الأمل هذا العام بصمة عالمية مميزة من خلال مشاركة الفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne بفقرة غنائية مميزة.

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