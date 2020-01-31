مخرجات قمة برازافيل تستحق البناء عليها،،، رغم أن الشيطان يكمن في التفاصيل … بقلم / محمد الامين

بيان قمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي انعقدت في برازافيل يتضمن نقاطا إيجابية لا شكّ في أنها تحمل إضافة كبيرة لمسار البحث عن حلّ سياسي للازمة الليبية.. وعلى الرغم من الحاجة الملحّة لتفصيل الكثير منها إلا أن التعميم قد يكون إيجابيا هذه المرة من باب تقليص فرص الوقوع في الاختلاف، وخفض منسوب “المعاندة” قبل بدء المشروع الرئيسي للبيان وهو “منتدى المصالحة الوطنية الشاملة”.. نحتاج مسميات محددة وتواريخ استطاع البيان الإجابة عنها وتحديدها.. ونحتاج كذلك أطرافا راعية ومستعدة للمساعدة اللوجستية والدعم بكافة أشكاله وهذا أيضا حُدّد.. وفي هذا المستوى على الأقلّ يمكن الحديث عن مشروع فعلي لتجسيد حلقات/استحقاقات جامعة لمرحلة ما بعد برلين..

أعتقد كذلك أن تعميق الجانب الجزائري لانخراطه في مسار الحلحلة إيجابي لأنه يسمح بتشكيل حاضنة مغاربية لمشروع الحل، فيتسنّى تعزيز الدورين المصري والتونسي بالإضافة إلى “الاندفاع الدبلوماسي الألماني” الذي يُبشّر بنفس جدي.. والبراجماتية الروسية الوازنة في معادلة لعبة الكبار حول الملف الليبي..

نحتاج تفاصيل.. هذا حقيقي.. لكننا نحتاج قبل ذلك لتفعيل وقف اطلاق نار صلب ومتماسك يطمئن المواطن وينزل بالتوتر والمخاوف إلى الحدّ الأدنى.. وهذا لن يمثل إشارات إيجابية للخارج المهتم بالشأن الليبي فحسب.. لكنه سيمنح الفرقاء المتحاورين ثقة المواطن الليبي في مرحلة مليئة بالغضب والقنوط والمعاناة..

نعلم جيدا أن الليبيين مطالبون بمعالجة عيوبهم ومواقفهم وتشوهات المشهد الداخلي الذي أسهموا بدرجة رئيسية في وصوله إلى ما هو عليه، لكن عليهم كذلك أن يثقوا في الجوار، وفي التجمعات الإقليمية التي تتكبد دولها وشعوبها وحكوماتها خسائر ومعاناة لا تقل خطورة ومرارة عما تعانيه ليبيا.. فنحن نعلم تداعيات أزمة بلدنا على الجوار العربي والأفريقي، وعلى العمل العربي والأفريقي، وعلى العلاقات داخل الإقليم وبين كثير من دول العالم كذلك.. التعاون مع دول فاعلة في العالم يجعل أداء الاتحاد الأفريقي يبدو هذه المرة مطمئناً ويستحق الثقة..

ليس أمامنا إلا أن نتفاءل ونتمسك بالأمل وألاّ نهدر أية فرصة أو نُهمل أية مبادرة لأن البديل عن هذا هو مواجهة عنيفة وتصعيد كارثي نأمل ألاّ تتحقّق أشراطه خصوصا في ظل التحشيد وتكديس السلاح والعتاد والتعبئة الإعلامية والأيديولوجية المغرضة..

.. وللحديث بقية.

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