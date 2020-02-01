توثيق تسليم معداتٍ عسكرية إلى الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، إن تركيا تقوم، منذ فترة، بأعمال واضحة لم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا، مضيفة: “هناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد”.

وكشفت فون دير مول، عن أن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال “مؤتمر برلين” حول ليبيا، من خلال “إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات حكومة الوفاق في ليبيا”، بحسب قناة “العربية”.

وأكملت: “وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معداتٍ إلى جهات في ليبيا، وهذا الأمر تواصل أمس (الجمعة) واليوم (السبت)”.

وتابعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “هذا مخالف أولاً للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانياً إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا”.

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