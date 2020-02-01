رئيس الوزراء العراقي المكلف: سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي: “لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد”.

وأضاف، في تصريحات صحفية عقب تكليفه برئاسة الحكومة، أن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء.

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وأوضح علاوي، أنه لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا