الجزائر: أردوغان أخرج تصريح الرئيس عبد المجيد تبون عن تاريخ الجزائرمن سياقه

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الرئاسة الجزائرية قالت، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أخرج تصريح الرئيس عبد المجيد تبون عن تاريخ الجزائرعن سياقه، وفوجئنا بالتصريح الذى أدلى به الرئيس التركى”، وترد على أردوغان وتتهمه بأنه أخرج حديث تبون عن سياقه

وخاطبت الرئاسة الجزائرية أردوغان قائلة : قضايانا التاريخية حساسة ولها قدسية خاصة.

وأكدت أن تصريحات أردوغان لا تساهم في جهود حل قضايا الذاكرة الوطنية.

وفي خطاب ألقاه الجمعة، زعم الرئيس التركي تقديمه طلباً للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لـ”إرسال وثائق بشأن مجازر الاحتلال الفرنسي في الجزائر”.

ونقل أردوغان مضمون حديث مع تبون، زعم فيه أن الرئيس الجزائري قال له “إن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري وعلينا نشر وثائق ليتذكر رئيسها أن بلاده قتلت ذلك العدد من الجزائريين”.

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