بعد 5 مباريات دون انتصار.. بيشكتاش يفوز أخيرا بمشاركة النني

بوراك يلماز تقدّم لـ بيشكتاش في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ميلان سكودا لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

فيما خطف جوكان جونول هدف انتصار بيشكتاش قبل 11 دقيقة على نهاية المواجهة.

وشارك النني في المباراة كاملة، ليكون ظهوره رقم 22 مع الفريق التركي منذ الانضمام إليه مطلع الموسم قادما من أرسنال.

وغاب النني عن المباراة الماضية أمام جوزتيبي للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ورفع بيشكتاش رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد تشايكور عند 24 نقطة في المركز 11.

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