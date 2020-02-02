الجيش الليبي يشارك باجتماعات لجنة (5+5) في جنيف

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، أن الجيش الوطني الليبي وافق على المشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المزمعة قريبا في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها- حسب بوابة الوسط الليبية- إن المشير خليفة حفتر أكد مشاركة الجيش الليبي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “٥+٥” المزمع عقدها قريبا في جنيف.

وأشارت البعثة إلى أن المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشئون السياسية ستيفاني وليامز قد التقيا، السبت، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، بمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة بمدينة بنغازي (شرق)، لبحث الأزمة الليبية.

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