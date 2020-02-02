فالنسيا يقهر سيلتا بصعوبة ويقتحم المربع الذهبي

كارلوس سولير سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ متأخر من الشوط الثاني.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 17 نقطة في المركز 18.

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فالنسيا سيحتفظ بمركزه الرابع، شرط أن يخسر خيتافي الخامس في مباراته أمام أتليتك بلباو اليوم الأحد.

وتراجع أتليتكو مدريد إلى المركز السادس، عقب هزيمته أمام ريال مدريد في دربي العاصمة.

واستمرت نتائج سيلتا السلبية، فعجز عن الفوز في الدوري الإسباني للجولة الثامنة على التوالي.

فيما هز فالنسيا شباك منافسه للمباراة العشرين على التوالي في الدوري الإسباني.

فالنسيا انتقم من هزيمته ذهابا على ملعب بالايدوس بهدف دون رد، وتفوق بنفس النتيجة في المستايا.

كما حافظ فالنسيا على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم على المستايا، بـ 7 انتصارات و5 تعادلات، والفريقان الوحيدان الآخران اللذان يشاركانه هذا الرقم، هما: ريال مدريد، وبرشلونة.

المباراة شهدت المشاركة الأولى للإيطالي أليساندرو فلورينزي مع فالنسيا، قبل أن يترك مكانه في الملعب بالدقيقة 56 لصالح رودريجو مورينو.

المهاجم الدولي الإسباني كان قريبا من الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه استمر مع الخفافيش في نهاية المطاف.

ليصالح رودريجو جماهيره ويصنع هدف الانتصار المتأخر في الدقيقة 77 الذي سجله زميله كارلوس سولير.

واحتفل سولير بخوض مباراته رقم 100 مع فالنسيا، فيما صنع رودريجو هدفه السابع هذا الموسم كأفضل ممرر حاسم في الليجا.

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