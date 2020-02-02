أهداف السبت الكروي – ثنائية لـ صلاح واقتحام الجماهير لمباراة الهلال والأهلي

وارتفع رصيد صلاح من الأهداف إلى الهدف الـ14 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق 3 أهداف عن جايمي فاردي متصدر الهدافين.

ومن أوروبا إلى إفريقيا وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة اقتحام جماهير الهلال لأرض الملعب ليتوقف اللقاء لعدة دقائق قبل عودته مرة أخرى.

الزمالك × بريميرو

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دورتموند × يونيون برلين

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بايرن × ماينز

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أوجسبورج × بريمن

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ليفربول × ساوثامبتون

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هوفنهايم × ليفركوزن

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كريستال بالاس × شيفيلد

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بيشكتاش × تشايكور

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بولونيا × بريشيا

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وست هام × برايتون

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بورنموث × أستون فيلا

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إيفرتون × واتفورد

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ملخص صلاح ضد ساوثامبتون

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باريس سان جيرمان × مونبلييه

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مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون

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لايبزج × مونشنجلادباخ

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كالياري × بارما

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اقتحام الجماهير لمباراة الأهلي والهلال السوداني

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الأهلي × الهلال

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النجم الساحلي × بلاتينيوم

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ليل × ستراسبورج

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نيم × موناكو

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ساسولو × روما

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فالنسيا × سيلتا فيجو

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ريال مدريد × أتليتكو

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