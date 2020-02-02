المغرب يؤكد دعمه الكامل لحكومة الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أمس السبت، «دعم بلاده الكامل» لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية لليبيا، وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن.

وعبَّـر بوريطة عن تطلع المغرب للتعاون المثمر بين البلدين، وأعلن رفض بلاده الكامل التدخل الخارجي في ليبيا الذي وصفه بـ«الوقح»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوره عبر سيالة عن رغبة حكومة الوفاق في أن تلعب المغرب دورًا أكبر في الملف الليبي، بناءً على توحيد موقف البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.

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