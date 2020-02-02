تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المراقبات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم السبت، عزم الوزارة تنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بشكل مستقل على مستوى كل مراقبة تعليم بالبلديات بداية من العام الدراسي الجاري 2019-2020، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة «31» من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام الصادرة عن المجلس الرئاسي للعام 2018.

وقال الوزير في بيان، إنه ناقش الموضوع بكافة جوانبه مع كافة المسؤولين بالوزارة ومراقبي التعليم بالبلديات ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع العادي الموسع للوزارة للعام 2020، الذي عُـقد اليومين الماضيين بطرابلس، لافتًا إلى بحثه كذلك الصعوبات المتوقعة والتحديات التي قد تواجه عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل مستقل على مستوى مراقبات التعليم بعيدًا عن مركزية الوزارة من حيث توحيد الأسئلة والضوابط المنظمة لسير الامتحانات.

وأعرب عماري زايد عن ارتياحه التام لما أبدته مراقبات التعليم خلال الاجتماع من جاهزية عالية واستعداد تام لتنظيم الامتحانات، مؤكدًا أن تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية لا مركزيًّا سيمثل «حلًّا جذريًّا» لحلحلة كثير الصعوبات، لاسيما مسألة التفاوت في تنفيذ الخطة الدراسية بين المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة والمؤسسات التعليمية في المراقبة الواحدة، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

وأوضح أن المركز العام للامتحانات سيلعب دورًا بارزًا في المساعدة لكل مراقبات التعليم، خصوصًا فيما يتعلق بطباعة الأسئلة وتصحيحها، لافتًا إلى تسخير المركز كل خبرته وإمكاناته لإنجاح هذه الامتحانات التي ستنفذ مناطقيًّا لأول مرة هذا العام، وفق ضوابط ومعايير موحدة وملزمة ستحددها الوزارة لاحقًا.

وفيما يخص إعداد الأسئلة، قال عماري زايد إن مكاتب التفتيش والتوجيه التربوي بالمناطق ستعد الأسئلة باعتبار المفتشين التربويين هم المعنيون بمتابعة تنفيذ الخطة الدراسية والأكثر دراية بما قدم من دروس في كافة المقررات الدراسية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حاليًا على الإعداد والتخطيط المبكر لتنظيم دورات تقوية منهجية مجانية في كل المقررات الدراسية، يعدها ويقدمها نخبة من الخبراء بالتفتيش التربوي وبعض المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والتميز، تستهدف جميع طلبة الشهادة الإعدادية بمختلف المناطق.

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