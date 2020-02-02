تفشي وباء أنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت الصين عن تفشي فيروس أنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز فيروس “كورونا” الجديد سريع الانتشار.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورننج بوست”، ومقرها هونج كونج، في موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد، أن المرض في ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية يوم السبت، أن السلطات المحلية أعدمت 17 ألفًا و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقا لموقع الصحيفة.

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