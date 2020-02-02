هام لليبيين المسافرين إلى تونس بشأن العملة

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت القنصلية العامة الليبية بتونس التابعة لحكومة الوفاق في بيان لها المواطنين الليبيين المسافرين من ليبيا إلى تونس التقيد بتسجيل العملة الأجنبية من دولار ويورو.

وأضافت القنصلية في بيانها أن العملة المسموح بإدخالها إلى تونس هي ما يعادل 5 آلاف دينار تونسي، مشيرة إلى أن المبالغ التي تزيد قيمتها عن ذلك يجب تسجيلها في الديوانة حتى لا تتم مصادرتها .

وحذّرت القنصلية الليبية المواطنين من عدم التقيّد بالتعليمات الخاصة بالعملة، مؤكدة أن نتيجة ذلك ستنتهي بمصادرة أموالهم بعد تجاوز نقطة الخروج.

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