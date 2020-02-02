كيف تواجه كوريا الشمالية انتشار فيروس كورونا الجديد؟

ذكرت صحيفة “رودونج سينمون” الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية اليوم الأحد أن بيونج يانج عززت جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ولم تسجل الدولة الشيوعية بعد تفشيًا للفيروس القاتل، لكن في ضوء قربها من الصين، فإنها تلتزم بأقصى درجات الحذر من تفشي الفيروس.

وذكرت الحكومة البريطانية أن كوريا الشمالية أغلقت جميع طرقها الجوية وطرق السكك الحديدية عبر حدودها مع الصين، في مسعى على ما يبدو للحيلولة دون انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وكانت بيونج يانج قد أعلنت وقف جميع الطرق الجوية وطرق السكك الحديدية بين كوريا الشمالية والصين بشكل مؤقت، منذ 31 يناير 2020، ردًا على تفشي الفيروس الجديد في مختلف أنحاء العالم، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق على موقعها الإلكتروني.

وقررت كوريا الشمالية أيضا عزل جميع الأجانب الذين يصلون إلى البلاد عبر الصين لشهر كامل لمنع انتشار المرض المماثل للالتهاب الرئوي في أراضيها، طبقًا للسفارة الروسية.

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