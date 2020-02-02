عودة الطلاب الليبيين من ووهان الصينية على متن طائرة جزائرية

ايوان ليبيا – وكالات :

يستعد الطلاب الليبيون العالقون في مدينة ووهان الصينية للعودة إلى البلاد، بعد أن أمر الرئيس عبد المجيد تبون بنقلهم على متن طائرة جزائرية، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني للمساعدة في نقل رعاياها من المدينة التي باتت بؤرة انتشار فيروس «كورونا» المستجد القاتل.

وقال ماجد على صالح أحد الطلاب السبعة الليبيين العالقين في مدينة ووهان «أتواجد الآن برفقة زملائي في مطار المدينة انتظارا لاستكمال إجراءات العودة إلى أرض الوطن».

والليبيون الموجودون في ووهان الصينية هم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في جامعة «هاست» الصينية بالمدينة المنكوبة، وفق وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، والتي أشارت إلى أن أحدهم اختار طوعا عدم العودة وفضل البقاء في المدينة المنكوبة.

وأمر الرئيس الجزائري ، في وقت سابق اليوم، بنقل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على موقعها الإلكتروني.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنها تنسق على أعلى المستويات مع الجزائر لإجلاء الطلاب عبر الطائرة التي أرسلتها الحكومة الجزائرية لإجلاء مواطنيها، منوهة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه «سيتم ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر».

وكان الطلاب الليبيون ناشدوا السلطات الليبية عبر «بوابة الوسط» العمل بجلائهم من مدينة ووهان، حيث لا توجد خطوط طيران مباشرة مع الصين، فيما أكد القنصل الليبي لدى بكين، فتحي الحافي، لـ«بوابة الوسط» أن هؤلاء الطلاب يتمتعون بصحة جيدة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أية إصابة بفيروس «كورونا الجديد» بين أفراد الجالية الليبية.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء فيروس «كورونا» إلى 304 أشخاص، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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