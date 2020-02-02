حجر صحي بمعبري رأس اجدير وامساعد

ايوان ليبيا – وكالات :

بدأ منفذا رأس اجدير البري على الحدود مع تونس، وامساعد على الحدود مع مصر إجراءات احترازية للكشف على المسافرين العائدين إلى ليبيا؛ تحسبًا لانتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد».

وأشار مدير معبر رأس اجدير العميد محمد جرافة الأحد، إلى وجود حجر صحي بالمعبر؛لإجراء الكشف المبدئي للمسافرين العائدين الى ليبيا والزائرين لها عبر المعبر.

ونوه إلى أن المعبر يعمل بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق مطار معيتيقة المتكرر، حيث يعد المعبرالمنفذ الوحيد بالمنطقة الغربية للمسافرين للخارج. ويمر من المنفذ يوميًّا أكثر من 2000 سيارة ذهابًا و1000 سيارة إيابًا، وتزداد حركة السير يومي السبت الأحد، وفق جرافة.

بدوره، قال مدير منفذ امساعد البري، العقيد عبد الباسط العريبي، إنه من المقرر البدء غدًا الإثنين في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع مستشفى امساعد .

وأوضح العريبي أن المنفذ لم يسجل أية حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، مؤكدًا أن الحركة تمضي على نحو طبيعي، خصوصًا أن أغلب السيارات التي تمر من المعبر شاحنات كبيرة. ولفت إلى أن «حركة المسافرين بالمعبر تمضي على نحو اعتيادي، ولم يسجل أي تغير في الآونة الأخيرة».

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