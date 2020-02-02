وصول طائرة تقل 250 فرنسيا وأوروبيا من ووهان الصينية إلى فرنسا

أظهرت لقطات بثتها قناة (بي.إف.إم) التليفزيونية، وصول طائرة تقل 250 فرنسيا وأوروبيا قادمة من مدينة ووهان الصينية إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا اليوم الأحد.

وقال أدريان تاكي وزير الدولة لشئون حماية الطفل للصحفيين، إنه سيتم وضع نحو 65 فرنسيا في الحجر الصحي سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس اون بروفانس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد، إن الطائرة تقل مواطني 30 بلدا.

وأضاف أن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا