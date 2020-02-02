الصدر يطالب أنصاره بإخلاء ساحات الاعتصام.. والآلاف يتظاهرون رفضا لحكومة علاوي الجديدة

حث زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، أنصاره اليوم الأحد، على مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بعد تكليف السياسي العراقي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

ودعا الصدر، الذي كان ينحاز في بعض الأحيان، إلى المحتجين المناهضين للحكومة وفي أحيان أخرى للجماعات السياسية المدعومة من إيران، أنصاره غير المسلحين المعروفين باسم “القبعات الزرق” للعمل مع السلطات لضمان عودة المدارس والشركات للعمل بشكل طبيعي.

واندلعت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية مساء أمس السبت، فور تكليف الرئيس، برهم صالح لعلاوي، بتشكيل الحكومة في محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية.

وتجمع آلاف المتظاهرين اليوم الأحد في ساحة التحرير في بغداد حيث مخيم الاعتصام الرئيسي في العاصمة لرفض هذه الخطوة، وقرعوا الطبول ورددوا هتافات مناهضة لعلاوي وللصدر قائلين “علاوي مرفوض أحزابه مرفوضة”.

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