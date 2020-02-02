الجيش التركي يرسل تعزيزات كبيرة إلى الأراضي السورية

أرسل الجيش التركي أرتالا عسكرية كبيرة إلى داخل الأراضي السورية، وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن عملية دخول الأرتال التركية إلى الأراضي السورية مستمرة منذ صباح اليوم، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأشار المرصد، إلى أن الرتل الأخير، أصبح الثالث منذ صباح اليوم، ودخل من معبر كفر لوسين عند الحدود مع لواء إسكندرون، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند، ومدرعات، التي دخلت الأراضي السورية منذ الصباح إلى نحو 195، متوغلة باتجاه إدلب وحلب.

وفي سياق متصل، تحدث “المرصد”، عن إعلان طريق حلب اللاذقية المعروف بـM4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية.

وعزّز الجيش التركي من وجوده في محيط إدلب، حيث أدخل رتلا عسكريا كبيرا مؤلفا من 40 آلية صباح اليوم إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب.



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