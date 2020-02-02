الرئيس الجزائري يتعهد بإجلاء رعايا موريتانيين مقيمين في ووهان الصينية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر، استجابة لطلب السلطات الموريتانية، على خلفية انتشار فيروس كورونا في إقليم هوبي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرعايا الموريتانيين سيعودون على نفس الرحلة التي تقل رعايا من الجزائر، وتونس وليبيا.

وكان بيان سابق للرئاسة الجزائرية ذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واستجابة لطلب السلطات الليبية، أمر بـ” ترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر، على نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين الذين سبق لرئيس الجمهورية أن أمر بترحيلهم حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة الصينية”.

من جهة أخرى، كشف عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، أن الرعايا الجزائريين والليبيين والتونسيين والموريتانيين الذين سيتم ترحيلهم من ووهان الصينية سيتم الحجر عليهم بمشفى “القطار” في العاصمة الجزائرية إلى غاية التأكد من سلامتهم.

وأوضح أن هؤلاء “سيمكثون لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يوما قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، أي إلى غاية التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، إذ يضمن هذا الإجراء عدم تفشي الفيروس في الجزائر”. وقال بن بوزيد في تصريحات للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، إن تونس وليبيا تفتقران إلى الإمكانيات اللازمة لنقل رعاياهما، حيث تحتاج العملية إلى طائرات تملك القدرة على التحليق لساعات طويلة في الجو، مشيرا إلى أنه تم تجهيز هذه الطائرات بأطقم طبية مختصة في هذا النوع من الأمراض المعدية. يشار أن الطائرة الجزائرية التي غادرت باتجاه الصين حملت هبة جزائرية تتألف من “500 ألف قناع ثلاثي الطبقات، و20 ألف نظارة وقائية، و300 ألف قفاز”.

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