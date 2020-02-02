الإمارات وموريتانيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تعاون لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وموريتانيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – إن الإمارات وموريتانيا ستمضيان في ترسيخ التعاون الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات .. حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد.

وتهدف الاتفاقيات والمذكرات الموقعة إلى تعزيز التعاون وتنويع آفاقه في مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وموريتانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، تبادلها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات وموريتانيا توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني.

وتضمنت المراسم أيضا تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم، إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية .

وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا