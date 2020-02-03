جوارديولا يحتجز لاعبي مانشستر سيتي 45 دقيقة بعد الخسارة من توتنام

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام بثنائية دون رد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية عن احتجاز لاعبي مانشستر سيتي في غرف الملابس عقب المباراة من قبل مدربهم جوارديولا.

ورغم احتجازه للاعبي فريقه إلا أن جوارديولا لم ينتقد أداء لاعبيه وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وفضل جوارديولا التحدث مع الجهاز الفني المعاون له عقب المباراة مباشرة في غرف الملابس ثم التحدث مع اللاعبين عن بعض الأمور التي حدثت في المواجهة.

ويرى جوارديولا أن فريقه كان الأفضل في مباراة توتنام رغم الخسارة.

واتسع الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول متصدر الترتيب في الدوري الإنجليزي إلى 22 نقطة.

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