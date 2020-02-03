فاتي: حلمت بهذه اللحظة طويلا

وإعادة الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر ريال مدريد.

وصرّح فاتي بعد المباراة: “إنه حلم، لقد حلمت دائما بهذه اللحظة، وقد تحققت اليوم. أشكر جميع زملائي والمدرب الذي أعطاني فرصة أكبر”.

وعند سؤاله عن تحطيمه الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل هدفين في الدوري الإسباني، أجاب: “لقد أخبروني للتو، ويتوجب علي أن أواصل التطور واستغلال كل فرصة”.

وأضاف فاتي: “زملائي يسهّلون الأمور علي منذ اليوم الأول في غرفة خلع الملابس. يجب أن أشكرهم جميعا لأنه ليس من السهل على فتى شاب أن يجد الأمور سهلة بهذه الطريقة”.

وأتم معبرا عن امتنانه لمجاورة ليونيل ميسي: “لقد شاهدته يلعب لسنوات، ومجاورته الآن هو حلم. علي مواصلة القتال”.

فاتي صار أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني، إذ يبلغ 17 عاما و94 يوما.

وحطّم فاتي الرقم الذي حمله خوانمي منذ 2010 بتسجيله هدفين لـ مالاجا في شباك سرقسطة وقتما بلغ 17 عاما و115 يوما.

هدفا فاتي سُجلا خلال 100 ثانية، من صناعة ميسي الذي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 8.

ميسي اعتلى صدارة الصانعين متخطيا رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الذي صنع 7 أهداف.

ورفع فاتي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإسباني، و5 إجمالا في كل البطولات.

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