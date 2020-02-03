إنتر يستعيد المركز الثاني مؤقتا بثنائية في أودينيزي

فاز إنتر ميلان على أودينيزي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الفريولي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

سجل روميلو لوكاكو هدفا إنتر ميلان في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد إنتر ميلان للنقطة الـ51 مرتقيا للمركز الثاني بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ24 في المركز الـ15.

أودينيزي كان المبادر بالخطورة. تصويبة رودريجو دي بأول في الدقيقة التاسعة، تصدى لها سمير هاندانوفيتش إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ15. هجمة سريعة للغاية لأدوديينزي تصل إلى سيكو فوفانا في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليرواغ ببراعة ويسدد كرة قوية تصطدم بالقائم الايسر وتخرج ركلة مرمى.

إنتر ميلان بدأ التواجد بخطورة في الدقيقة الـ19. فيكتور موزيس انطلق من الجهة اليمنى ولعب عرضية رائعة إلى ماتياس فيتشينو، والذي يحولها بركبته لتمر بجوار القائم الأيسر.

سيكو فوفافا صوب بقولة أيضا لإنتر في الدقيقة الـ27، كادت تغالط الحارس باديللي الذي يبعدها بصعوبة كبيرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ37 فرصة في غاية الخطورة بعد مرور كين سيما بطريقة رائعة من فيكتور موسيس ليلعب عرضية رائعة تصل إلى ينس لارسن في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة خطيرة يبعدها أليساندرو باستوني بفدائية كبيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الشوط الثاني كان مختلفا، وفيه ترجم إنتر ميلان فرصه إلى أهداف.

إسبوزيتو كاد يتقدم مبكرا في الدقيقة الـ46 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت سهلة في يد الحارس.

أودينيزي رد في الدقيقة الـ59 بعد مجموعة من التمريرات القصيرة، تنتهي بعرضية أرضية رائعة إلى دي باول المتواجد على حدود منطقة الجزاء، ولكنه سدد مباشرة كرة قوية مرت قريبة من القائم الأيمن.

أنطونيو كونتي تدخل في الدقيقة الـ59. شارك أليكسيس سانشيز بدلا من سيباستيان إيسبوزيتو.

ثم شارك مارسيلو بروزوفيتش بدلا من كريستيان إريكسين بعدها بدقيقة واحدة.

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ61. تمريرة من البديل أليكسيس سانشيز إلى روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء، والبلجيكي سدد بيسراه أرضية في المرمى.

سانشيز نفسه تقدم في الدقيقة الـ65 وأرسل عرضية رائعة، لكنها مرت أمام الجميع ليضيع الثاني.

لكن الثاني لم يتأخر، وسجله لوكاكو أيضا في الدقيقة الـ67 من ركلة جزاء. تحصل عليها سانشيز، وسجلها لوكاكو بنجاح.

كونتي أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ83 بدخول دانيلو دامبروسيو بدلا من فيكتور موزيس، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بهدفين.

فوز إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة الـ51 مرتقيا للمركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 54 نقطة، وسابقا لاتسيو صاحب الـ49 نقطة. لكن للاتسيو مباراة مؤجلة، بإمكانه خطف الوصافة حال الفوز بها.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ24 في المركز الـ15.

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