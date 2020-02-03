الهيئة الطرابلسية تقترح السويد عوضا عن مصر لتنظيم أي حوار

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الهيئة الطرابلسية، رفضها لأي حوار اقتصادي أو سياسي أو عسكري أو حتى اجتماعي، يخص الملف الليبي، على الأراضي المصرية، بسبب وقوف الجمهورية المصرية مع الجيش الوطني، في حربه ضد المجموعات الإرهابية والمسلحة.

وطالبت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بخصوص الحوار الاقتصادي المرتقب إقامته في مصر، بأن إجراء أي حوار من هذه الحوارات، يجب أن يتم إما داخل ليبيا او في أحد الدول التي تتسم بالحيادية ومناصرة حقوق الانسان مثل السويد أو أحد الدول الاسكندنافية الأخرى.

وأشارت الهيئة الطرابلسية، أنها علِمت الهيئة أن البعثة الأممية الخاصة تعتزم تنظيم الحوار الإقتصادي الخاص بليبيا، ضمن خطتها لمعالجة الأزمة في ليبيا في مدينة القاهرة بجمهورية مصر، يوم الأحد القادم 9 فبراير.

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